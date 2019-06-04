ماكرون يستقبل رئيس «الفيفا» في الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء، جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمزمع إعادة انتخابه على رأس الفيفا لفترة جديدة غدا الأربعاء.

وفي أعقاب اللقاء الذي حضرته فاطمة سامورا ، الأمين العام للفيفا، شارك انفانتينو في الحفل الذي تم فيه تكريم لاعبي المنتخب الفرنسي الذي فاز ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بمنحهم وسام جوقة الشرف، وتوقيع اتفاقية تعاون بين فيفا والوكالة الفرنسية للتنمية.

وذكرت فيفا مساء اليوم أن الاتفاقية تهدف إلى أن تدعم رياضة كرة القدم المساواة وإمكانيات التعليم في افريقيا.

وقال انفانتينو:" يسرني أنه تم اليوم تكوين تحالف استراتيجي جديد لاستخدام كرة القدم كمنصة للتغييرات الإيجابية في المجتمع".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الفيفا الذي سينعقد غدا سيخلو من وجود مرشح منافس لانفانتينو/49 عاما/ الأمر الذي يجعل إعادة انتخابه بالتزكية في حكم المؤكد ليظل على رأس الفيفا حتى عام 2023.

ويقود انفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ 2016.