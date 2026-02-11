شريف مصطفى يحتفظ برئاسة الاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو

نجح شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، في الاحتفاظ برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة بالتزكية للدورة الانتخابية 2026-2030 وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

واقيمت لجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو بالقاهرة على هامش منافسات البطولة الإفريقية السابعة للشباب والناشئين، والتي تحتضنها مصر في الصالة الدولية بنادي المقاولون العرب حتى 12 فبراير الجاري.

وشهدت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للعبة، اكتمال النصاب القانوني بمشاركة ممثلين عن 19 دولة من أصل 23 دولة، سواء عبر الحضور المباشر أو أونلاين وهم كالتالي، مصر، المغرب، الجزائر ، ليبيا، تونس، السودان، كينيا، السنغال، الكونغو، موريتانيا، أوغندا، غانا، كوت ديفوار، مالي، بوركينا فاسو، موريشيوس، بنين، الجابون، النيجر، غينيا، إثيوبيا، توجو، وجيبوتي.

واسفرت الانتخابات عن فوز شريف مصطفى برئاسة الاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو بالتزكية والتونسي عادل زهرة في منصب نائب الرئيس بالتزكية كما فاز البنيني باتريك كومننين بمنصب نائب الرئيس.

فيما فاز في العضوية 6 أعضاء وهم: المغربي عبد الرحمن الصناغي، السنغالي انتيجو يوجو، الجابوني لويس بنزا، الكوت ديفواري سيكا ميتا، الغيني إسماعيل بير كمارا، الموريتاني سالم موسى فال.

وقد عبر الحضور عن ترحيبهم بقيادة المحاسب شريف مصطفى للاتحاد وما قدمه خلال سنوات رئاسته السابقة، مؤكدين اختيارهم له لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها بما يخدم اللعبة على المستوى القاري.

وفي هذا الإطار، وجه المحاسب شريف مصطفى الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على تجديد الثقة فيه رئيسا للاتحاد الأفريقي للوشوو كونغ فو، مؤكدا حرصه على الارتقاء باللعبة في الدورة الجديدة وتحقيق تطلعاتهم جميعاً.

وشدد رئيس الاتحاد الأفريقي للكونغ فو، على أن اللعبة شهدت تطوراً خلال الفترة الأخيرة من خلال زيادة الفعاليات والبطولات التي ترفع مستوى اللاعبين في الدول الأفريقية.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو أن العام الجاري سيكون حافلا بالنسبة للعبة الوشوو كونغ فو في أفريقيا من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة القارية في عدد من دول القارة، مشيراً إلى أنه تم تقديم ملف لإدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مصر في 2027.