«التموين» تتسلم 3 ملايين طن قمح من المزارعين

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة تسلمت حوالى 3 ملايين طن قمح خلال الموسم الجارى، إلا أنها تستهدف شراء 3.7 مليون طن من المزارعين خلال الموسم.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن شراء 3.7 مليون طن قمح محلى سيحقق لنا الاكتفاء الذاتى من القمح، المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة فقط بعد تسليم المزارع لمحصوله.

وأشار إلى أن سعر أردب القمح كان من المفترض أن يصل إلى 650 كحد أقصى، ولكن بسبب الإرادة السياسية والرغبة فى دعم الفلاح المصرى وبسبب جودة القمح هذا العام وسعره العالمى فلذلك وصل التوريد إلى 685 جنيها للأردب، مضيفا أن قرار تسعير القمح لم يكن حكرا على وزارة التموين ولكن تم مناقشة الأمر مع ممثلين لوزارتى الزراعة والمالية والمزارعين.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا من القمح يكفى لأكثر من 4 أشهر حاليا بجانب ما يتم شراؤه من القمح المحلى، حتى نهاية موسم التوريد، متوقعا تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح خلال العام الجارى، حال شراء الكميات المتوقعة من المزارعين.