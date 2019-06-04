ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية لليوم الخامس على التوالي

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي، في ظل المخاوف من استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات تحوله إلى حرب تجارية شاملة، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الاستثمارية الأكثر أمنا.

على خلاف الأيام السابقة، كان ارتفاع سعر المعدن الأصفر اليوم طفيفا في ظل تحسن أداء بورصات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا.

كما ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 34ر97 نقطة وهو ما حد من ارتفاع الذهب.

وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الاثنين بمقدار 80ر0 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 70ر1328 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 29ر0 دولار إلى 769ر14 دولار للأوقية تسليم تموز/يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0190ر0 دولار إلى 6690ر2 دولار للرطل تسليم تموز/يوليو المقبل.

ويترقب المتعاملون خفضا متوقعا لسعر الفائدة الأمريكية في المستقبل المنظور.

وقال "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الثلاثاء إن الغموض مازال يحيط بمسار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن البنك سيتحرك من أجل المحافظة على نمو اقتصادي مستدام.

وقال "باول" في مدينة شيكاغو الأمريكية "لا نعرف كيف ولا متى ستحل هذه الموضوعات"، في إشارة إلى المفاوضات التجارية في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وكل من الصين والمكسيك.

وأضاف باول "نحن نراقب عن كثب تداعيات هذه التطورات بالنسبة لآفاق الاقتصاد الأمريكي، كما هو الحال دائما، سنتحرك بالطريقة المناسبة للمحافظة على النمو، مع سوق عمل قوية وتضخم يقترب من المعدل المستهدف وهو 2%".

ويأتي ذلك في حين تتزايد التوقعات بإقدام مجلس الاحتياط الاتحادي على خفض سعر الفائدة خلال العام الحالي. إذا تطلب الأمر ذلك من أجل المحافظة على النمو. ويمكن تفسير تصريحات "باول" الأخيرة في هذا الاتجاه.