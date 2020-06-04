الهند وأستراليا يعززان التعاون الدفاعي والإستراتيجي في قمة إلكترونية

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وقعت الهند وأستراليا اليوم الخميس اتفاقيات لتقاسم اللوجيستيات العسكرية وتعزيز التعاون البحري في منطقة المحيط الهندي-الهادئ خلال قمة عبر الإنترنت بين رئيسي الوزراء ناريندرا مودي وسكوت موريسون.

وفي بيان مشترك قالت الدولتان إنهما سوف يعززان علاقتهما لشراكة إستراتيجية.

وتأتي الاتفاقات لتعزيز التعاون الإستراتيجي والعسكري وسط تنامي توترات الدولتين مع الصين، خصوصا الهند التي اضطلع جنودها في مواجهة لمدة أسابيع مع القوات الصينية على طول حدودهما المشتركة.

وتعاني الهند وأستراليا عدم توازن تجاري هائل مع الصين إلى جانب مخاوف إستراتيجية.

وقال موريسون إن دور الهند في منطقة الهندي-الهادئ سوف يكون مهما في الأيام المقبلة.

وقال مودي: "قرارنا بتعزيز علاقتنا هو مهم في وقت يعد النهج المنسق والمتعاون مطلوبا فيه للخروج من الجائحة العالمية".

ووافق الجانبان على إنشاء صندوق للأبحاث والتطوير الطبي وتقاسم فوائده لتحسين القدرة على الوقاية العالمية من الأوبئة والاستعداد والاستجابة لها.

ووقع الجانبان أيضا اتفاقية للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والأمن الإلكتروني والتقنيات المهمة والصاعدة.

وكان من المقرر ان يزور موريسون الهند من أجل أجتماع قمة في يناير ولكنه الغى الزيارة بسبب أزمة حرائق الغابات في بلاده. وجرى استبعاد تحديد مواعيد أخرى جراء جائحة فيروس كورونا.