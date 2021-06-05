 وزير الخارجية الروسي يؤكد دعم بلاده للحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الروسي يؤكد دعم بلاده للحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 يونيو 2021 - 11:45 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يونيو 2021 - 11:45 م

أكد وزير الخارجيّة الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، دعم بلاده للحكومة العراقـيَّة في جُهُودها بإعادة الأمن، والاستقرار والقضاء على الإرهاب.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الروسي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان أهمية إجراء الانتخابات لبناء الأسس الصحيحة للنظام الديمقراطي في العراق، وضرورة الدفع بالعلاقات التجارية إلى مجالات أوسع، مع التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه الشركات النفطية الروسيّة في العراق.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليميّ، تطرق الوزيران إلى الوضع في فلسطين وضرورة دعم شعبها للوصول إلى أهدافهم المشروعة.

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