واصلت أسعار الدواجن استقرارها في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر الدواجن البيضاء 32 جنيها للكيلو داخل المزرعة وتصل إلى المستهلك بـ37 و38 جنيها للكيلو، وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة.

وأضاف السيد، أن أسعار الدواجن مستقرة منذ تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن شهدت تذبذبا بين صعود وهبوط، مشيرا إلى أن الأسعار مقارنة ببداية شهر مايو تراجعت حوالي 10 جنيهات للكيلو.

وحسب السيد، استقرت أسعار البيض ليسجل البيض الأبيض 48.5 جنيه للكرتونة عند باب المزرعة، ويصل إلى المستهلك بـ54 جنيها، كما استقر سعر البيض الأحمر مسجلا 53.5 جنيه للكرتونة عند باب المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ61 جنيها.

ويصل سعر البانيه إلى 90 جنيها للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو الأوراك بين 35 و38 جنيها، وسجل طن الأعلاف 11.7 جنيه.

وذكر السيد، أن أسعار الكتاكيت مازالت متراجعة بشكل كبير مسجلة 5 و 6.5 جنيه للكتكوت بعد أن كان سعره يتجاوز الـ14 جنيها، موضحا أن هناك قلة كبيرة في الطلب على شراء الكتاكيت لعزوف الكثير من المنتجين عن الدخول في دورات إنتاج جديدة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.