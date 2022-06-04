البحيرة تحصد 9 ميداليات في المصارعة بمشروع البطل الأولمبي

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تشهد طفرة شبابية ورياضية كبيرة، ودعما غير مسبوق لكافة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة.

وأشاد آمنة بحصول لاعبي المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة البحيرة على 9 ميداليات متنوعة على مستوى الجمهورية في لعبة المصارعة، حيث شارك الفريق في اللقاء التنافسي للاعبي المشروع من الناشئين بالمدينة الشبابية بأبو قير، خلال الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيو، ونال الفريق إعجاب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب بالبحيرة، إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة البحيرة يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.