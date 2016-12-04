ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 5) بالسعودية

إختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر - 5) بمشاركة كلاً من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجيبوتى والسودان واليمن والذى إستمر لعدة أيام بالمياة الإقليمية للمملكة العربية السعودية .



إشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بياناً عملياً على إقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيرانى لعناصر القوات الجوية ، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات وإستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه ، تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الإقتحام بنجاح ، كما نفذت القطع البحرية المشاركة بالتدريب الرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية ، كذلك التدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة ، وحماية سفينة ذات شحنة هامة ، والتدريب على صد الهجوم الجوى بإستخدام وسائل الدفاع الجوى ، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت التجانس الكبير بين الوحدات المشتركة فى التدريب .



يأتى التدريب (الموج الأحمر -5) إستمراراً للتنسيق العسكرى الدائم والمستمر بين الدول المطلة على البحر الأحمر ، وتأكيداً على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشاركة من تنسيق وتوافق أظهر مدى تفوقها فى قدراتها العسكرية خاصة فى مجال الأمن البحرى .



حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلى قائد القوات البحرية الملكية السعودية واللواء بحرى أ ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية وعدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة فى التدريب .