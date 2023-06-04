قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية طارد، فجر يوم السبت عناصر تهريب المخدرات، وخلال المطاردة اخترق فرد الأمن، حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى خلال تبادل إطلاق النيران.

وأكد، في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه جار اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتقدم بخالص التعازى لأسر المتوفين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وتداول نشطاء مصريين عبر موقعي (فيسبوك، وتويتر)، صورة منسوبة للجندي المصري الذي توفي اليوم على الحدود المصرية الإسرائيلية.

أجرت "الشروق" بحثا عكسيا عن الصورة وتبين أنها ليست للمتوفي اليوم الذي لم تتوفر معلومات منشورة عنه حتى اللحظة، لكنها صورة الشهيد البطل الجندى محمد المعتز رشاد الذي استشهد عام 2020 خلال الحرب ضد الإرهاب فى رفح بسيناء، وهزت قصته وجدان ملايين المصريين.

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة الشهيد البطل وقصته نقلا عن فعاليات الندوة التثقيفية الـ25 التي نظمها الجيش المصري في مايو 2020، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، وعدد كبير من قادة الجيش، الذين دمعت أعينهم من هول القصة.

الشهيد رشاد هو الجندي الذي أخفى عن والده الطبيب خبر وجوده في رفح بسيناء خوفا عليه من القلق والتوتر، ليصاب بعدها بإصابات خطيرة جراء عملية إرهابية، ويتفاجأ والده بوجوده في نفس المستشفى الذي يعمل به في حالة حرجة، ويلتقط أنفاسه الأخيرة بين ذراعي والده في ذهول من الأطباء والتمريض.

واكتشف زملاء الشهيد البطل أنه كان يحتفظ برسائل يكتبها لوالده على أن تصل له بعد استشهاده، وكان نص إحدى الرسائل: "إلى أبي الغالي وحبيبي وأحلى أب في الدنيا أنا آسف يا أبي العزيز لم أقل لك أني في رفح أقاتل في سبيل الله، خوفا من أن تقلق وخوفا على صحة حضرتك، والله أنا سعيد جدا، وكل حاجة في هذا المكان مباركة وجميلة، هي سيناء كده وحضرتك عارف.. يا أبي إن كنت نلت الشهادة بأمر الله تأكد أني في مكان جميل مع الشهداء والأنبياء والصالحين، يا رب العالمين يملأ قلبك الصبر والإيمان، أنا إن شاء الله في جنات رب العالمين الكريم الرحيم".