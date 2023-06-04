وزير الهجرة البريطاني: نظام اللجوء مليء بالانتهاكات ويحتاج إلى تغيير جذري

قال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، إن نظام اللجوء في بريطانيا "مليء بالانتهاكات" وكشف عن أنه سيتعين على المهاجرين مشاركة غرف الفنادق، حيث تتعرض الحكومة لضغوط للحد من صافي أعداد المهاجرين الذين تستقبلهم البلاد.

وأضاف جينريك، أنه تم إحراز الكثير من التقدم في مجال الهجرة غير الشرعية في فترة قصيرة من الزمن، حيث أسفرت "الاتفاقيات التاريخية الفريدة من نوعها حقا" مع فرنسا عن "زيادة كبيرة" في عدد عمليات الاعتراض على الشواطئ، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

لكن جينريك قال إن نظام اللجوء به أكثر من 150 ألف حالة طلب لجوء متراكمة وإنه يجب تغييره "بشكل جذري".

وقال جينريك، لبرنامج "صانداي مع لورا كينسبيرج" على فضائية بي بي سي إن "نظام اللجوء مليء بالانتهاكات، وعلينا أن نكون صادقين مع أنفسنا".

وأضاف جينريك أن "طريقة معالجة ذلك تكون من خلال التغيير الجذري في الطريقة التي نتعامل بها مع اللجوء".

وقال جينريك، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي يقضي باحتجاز المهاجرين الذين يصلون عبر وسائل غير مصرح بها قبل إعادتهم إلى بلادهم أو إلى بلد ثالث، مثل رواندا، سيخفف من الضغوط.

وأضاف جينريك: "إن ذلك سيخلق الردع الذي نحتاجه بشدة، وسيحول دون تعرض النظام لضغوط لا تطاق كما هو الحال اليوم".

وقال جينريك للبرنامج، إن "صافي الهجرة مرتفع للغاية اليوم".

وأضاف جينريك، عند سؤاله عن تعهد رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون في عام 2010 بخفض صافي الهجرة السنوية إلى أقل من 100 ألف، "لا أعتقد أن مثل هذه الأهداف مفيدة بشكل خاص لأن الهجرة هي مجال صعب للغاية حيث تتغير السلوكيات باستمرار".

وتشير التقديرات إلى أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة قد وصل إلى رقم قياسي بلغ 606 آلاف في عام 2022، بزيادة 24٪ مقارنة بـ488 ألفًا في عام 2021، بحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.