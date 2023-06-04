شئون الحرمين تطلق مبادرة مظلة وقاية لتوزيع المظلات على المعتمرين

أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، مبادرة "مظلة وقاية" لتوزيع المظلات على المعتمرين؛ للوقاية من أشعة الشمس.

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي ضمن حملة الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".

وأكد المحمادي استعداد إدارة رعاية شئون المسنين لبذل المزيد من الجهود الإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل الخدمات والتسهيلات، التي تعين القاصدين على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن.