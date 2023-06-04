حاكم منطقة بيلجورود الروسية: القصف الأوكراني على قرية موروم يلحق أضرارا بمدرسة وروضة أطفال ومركز ترفيه

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إن القصف الأوكراني على قرية موروم في منطقة شيبيكينو أسفر عن إلحاق أضرار بمدرسة ومبنى رياض الأطفال، واندلاع النيران في منشأة طبية.

وقال جلادكوف عبر قناته على تلجرام "موروم تتعرض للقصف. ووفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات. واندلعت النيران في منشأة طبية بعد إصابة مباشرة، كما لحقت أضرار بمركز ترفيهي ومدرسة وروضة أطفال"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في بيلجورود.

وأضاف جلادكوف أن "الأجهزة التنفيذية تقوم بتقييم العواقب على الأرض".

وتعرضت منطقة شيبيكينو لهجمات عبر الحدود وكذلك لنيران المدفعية وقذائف الهاون والمتفجرات التي ألقيت من الطائرات المسيرة في الأيام الماضية.

وتم إجلاء مئات السكان من المنطقة بعد أن تم صد توغل جديد من قبل ما وصفته وزارة الدفاع في موسكو، دون دليل، بـ "الوحدات الإرهابية الأوكرانية"، في وقت سابق من الأسبوع.

ووقعت هجمات بطائرات مسيرة بعيدا عن الحدود الروسية في الأيام القلائل الماضية. وقصفت طائرات مسيرة منشآت الوقود والطاقة أول أمس الجمعة في منطقة سمولينسك،على بعد نحو 250 كيلومترا شمال الحدود مع أوكرانيا.