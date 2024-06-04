لندن: روسيا حققت مكاسب طفيفة بالجزء الشمالي من قطاع أفدييفكا - بوكروفسك

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن قطاع أفدييفكا - بوكروفسك، ظل هو الجهد الرئيسي المحتمل للقوات الروسية خلال الـ 72 ساعة الماضية، مع مستوى عالٍ من النشاط العملياتي.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن القوات الروسية حققت مكاسب طفيفة في الجزء الشمالي من هذا القطاع باتجاه قريتي سوكول ويفهنيفكا.

وعلى محور موازٍ على بعد نحو 3 كيلومترات جنوبا، من المحتمل أن القوات الروسية تقترب من ضواحي قرية نوفوسيليفكا بيرشا، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم، أن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب كبيرة في الجنوب، رغم الهجمات الضارية ضد المواقع الأوكرانية غرب قرية نتايلوف، على جانبي طريق "إي 5" السريع.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من ش فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.