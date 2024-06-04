فيلم شقو يتقدم للمركز السادس في قائمة الأعلى إيرادا بالسينما المصرية

لفيلم تخطى 76 مليون جنيه في 8 أسابيع.. ويقترب من أرقام «كازابلانكا»

حقق فيلم "شقو"، 265 ألف جنيه، أمس، ليحتل بذلك المركز الثاني بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 8 أسابيع عرض إلى 76 مليونا و143 ألف جنيه، ليواصل بذلك رحلة صعوده ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، والمكونة من 10 أفلام يتصدرها فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز بإجمالي إيرادات 130 مليون جنيه.

ويحتل "شقو" حاليا المركز السادس ضمن القائمة، بعد تراجع فيلم "البدلة" للمركز التاسع، والذي حقق وقت عرضه 67 مليون جنيه.

وتراجع فيلم "الحريفة" للمركز الثامن، الذي حقق وقت عرضه 74 مليونا و341 ألف جنيه، وتراجع فيلم "الممر" للمركز السابع والذي حقق وقت عرضه 75 مليون جنيه، وهو من إخراج شريف عرفة، فيما يفصله عن "كازابلانكا" صاحب المركز الخامس، حوالي 4 ملايين جنيه، حيث حقق هذا الفيلم وقت عرضه 80 مليون جنيه تقريبا، وهو إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن فيلم "ولاد رزق - عودة أسود الأرض" يحتل المركز الرابع في ترتيب الأعلى إيرادا، برصيد 101 مليون جنيه، وهو من إخراج طارق العريان، فيما يحتل الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" المركز الثالث في القائمة برصيد 104 ملايين جنيه، وهو من إخراج مروان حامد، ويحتل "كيرة والجن" المركز الثاني في القائمة، برصيد 120 مليون جنيه، وهو من إخراج مروان حامد أيضا، أما المركز الأول فلا يزال يحتفظ به فيلم "بيت الروبى" برصيد 130 مليون جنيه.

يذكر أن فيلم "شقو" تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، ويشهد عودة الرباعي عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، ودينا الشربيني للعمل معا بعد تحقيقهم النجاح سويا قبل 6 سنوات من مشاركتهم في مسلسل "جراند أوتيل"، الذي عرض في موسم رمضان 2016.

الفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن، مستوحي من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة خارجة عن القانون وتواجههم صعوبات وأزمات عديدة تخلف عقبات خطيرة، حيث يجسد تايسون شخصية بلطجي يتعاون مع صديقه عمرو يوسف، وتقودهم ممارسة الأعمال المشبوهة إلى أزمات وتبعات خطيرة، بينما تلعب الفنانة يسرا دورا مختلفا عنها، حيث ظهرت في الإعلان التشويقي للفيلم وهي بصحبة الثعابين، بينما تجسد أمينة خليل دور راقصة، فيما تقدم دينا الشربيني شخصية ممرضة بأحد المستشفيات.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من عباس أبو الحسن، ومحمد جمعة، ووليد فواز، كما يظهر الفنان أحمد فهمي ضيفا للشرف.