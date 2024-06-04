لبنان ينفي تلقي تحذيرات إسرائيلية بشن هجوم

نفت الحكومة اللبنانية الأخبار المتداولة حول تلقيها تحذيرات بهجوم إسرائيلي واسع النطاق.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قوله: "يتم تداول أخبار وتسريبات عن تحذيرات تلقاها ميقاتي حول أن العدو الاسرائيلي قد يشن هجوما واسع النطاق على لبنان".

وأكد ميقاتي أن "لا صحة لهذه التسريبات والأخبار"، مؤكداً أنها "تندرج في إطار الضغوط التي تمارس على لبنان".

ووفقاً للمكتب الإعلامي، يجري ميقاتي اتصالات دبلوماسية موسعة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الجيش جاهز للهجوم على "حزب الله" في لبنان، ويقترب من اتخاذ القرار بشأن ذلك، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وجاءت تصريحات هاليفي عقب تقييم للوضع أجراه على الحدود الشمالية لإسرائيل، مع قائد قوات الإطفاء والإنقاذ اللواء إيال كاسبي، وعدد من القادة العسكريين، وفق بيان نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني.

ومنذ الأحد، تشهد مستوطنات وبلدات في شمال إسرائيل العديد من الحرائق جراء إطلاق "حزب الله" صواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة من لبنان.