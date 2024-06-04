بن غفير: سنسقط الحكومة الإسرائيلية إذا وافق نتنياهو على صفقة سيئة

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قالت الإذاعة الإسرائيلية نقلاً عن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد بإطلاعه على مسودة مقترح صفقة التبادل لكنه يماطل.

وتوعد بن غفير بإسقاط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة "غير مسؤولة وسيئة"، بحسب تعبيره.

وعبر بن غفير عن رغبته في أن يكون على رأس هذه المفاوضات، وليس قادة جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) وجهاز الأمن العام الإسرائيلي(الشاباك)، وفقاً لموقع الجزيرة.نت الإخباري.

وحول جبهة الحرب مع لبنان، قال بن غفير: " لو أسندت إلي المسؤولية عن المقاتلات والصواريخ لعرف حزب الله كيف يبدو رد إسرائيل الحقيقي".