قال جون كيربي مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الحالي الذي اقترحته واشنطن أفضل فرصة للإفراج عن الأسرى المحتجزين ووقف إطلاق النار بغزة.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن كيربي قوله إن الرئيس جو بايدن يعلم أن ليس كل الأمريكيين يتفقون مع سياسته في غزة، وهو يؤمن أن حل الدولتين يتحقق عبر التفاوض.

وكان البيت الأبيض قد قال إنه سيواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنجاز المقترح الإسرائيلي بشأن قطاع غزة. كان بايدن قد أعلن، مساء الجمعة، عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.