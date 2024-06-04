حماس: إسرائيل ليست جادة بشأن التوصل لاتفاق في غزة وتناور بغطاء أمريكي

استنكرت حماس دعوات واشنطن والدول الغربية للحركة لقبول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، للهدنة في غزة، وقولها إن الحركة هي من تعوق الصفقة.

ونوه قيادي في الحركة، خلال تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء، أن «الاحتلال ليس جادًا بشأن التوصل إلى صفقة جادة، ولا يزال يراوغ؛ مستفيدًا من الغطاء الأمريكي الذي يسهم في التضليل».

وكان بايدن عرض، الجمعة، مقترحاً، وقال إنه يتضمن 3 مراحل لإنهاء الحرب على غزة، الأولى مدتها 6 أسابيع، وتشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل أولي للمحتجزين والمعتقلين.

وتشهد المرحلة الثانية إجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار، على أن تستمر الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة.

لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سارع إلى التأكيد على أن إسرائيل ستمضي في الحرب حتى تحقق جميع أهدافها، بما في ذلك إنهاء «حماس» كقوة عسكرية وسياسية، فيما أضاف متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الوزراء يعتبر الخطة التي طرحها بايدن «غير مكتملة».

وفي الأسابيع والأشهر الماضية، عُقدت سلسلة من الاجتماعات في القاهرة والدوحة وباريس بين مسئولين أمنيين مصريين وقطريين وإسرائيليين ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، لإنجاز اتفاق إطاري لإنهاء حرب غزة.

وفي 5 مايو الماضي، تم إنجاز مسودة أخيرة للاتفاق، على نصها الكامل، وقد أبلغت حماس القاهرة والدوحة موافقتها عليه، لكن نتنياهو رفض ذلك، وواصل الهجوم على رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.

ويهدف الاتفاق، حسب نصه، إلى «إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة من مدنيين وجنود، سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك، ومن جميع الفترات والأزمنة مقابل أعداد من الأسرى في السجون الإسرائيلية يتم الاتفاق عليها، والعودة إلى الهدوء المستدام وبما يحقق وقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة الإعمار».