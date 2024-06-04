شرم الشيخ تستعد لاستضافة الدورة العربية لكرة القدم للصالات في سبتمبر المقبل

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، وفد من الاتحاد الأفريقي الآسيوي برئاسة الدكتور حسام درويش، واللواء حسام بدر الدين الأمين العام للاتحاد، والدكتور عبد البديع الدادا، رئيس مكتب لبنان بالاتحاد، وعباس رمضان، المستثمر ورجل الأعمال المعروف بأفريقيا والشرق الأوسط ، لبحث آليات إقامة عددًا من الفعاليات الرياضية والسياحية، وإنشاء مشروعات سياحية خضراء بمدينة شرم الشيخ.

ورحب المحافظ بالوفد، وأثنى على جهود الاتحاد في القارتين الأفريقية والآسيوية، مؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ مؤهلة ومجهزة لاستقبال كافة الفعاليات الرياضية. وأشار إلى أن المدينة الشبابية بشرم الشيخ استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، وجميعها أحرزت نجاحًا مبهرًا، وأثنى الجميع على المدينة.

وقال الدكتور حسام درويش، رئيس الاتحاد، إنه يوجد مخطط لإقامة الدورة العربية لكرة القدم للصالات بمدينة شرم الشيخ خلال سبتمبر المقبل، وإقامة المؤتمر المصري العربي الدولي للاستثمار، وإقامة وإنشاء عدة مشروعات سياحية وخضراء وبيئية في شرم الشيخ، ويوجد مقترح لآليات الاستثمار في مجال تكنولوجيا السياحة وسياحة المؤتمرات والسياحة الاستشفائية، وإقامة مشروع التاكسي الكهربائي.

ورحب المحافظ بطلب الوفد باستمرار زيارة مدينة شرم الشيخ على مدار أسبوعين زيارة، لمناقشة تفاصيل المشروعات المقترحة وإعداد خريطة طريق لها. واصطحب المحافظ الوفد لزيارة الشبكة الوطنية للمحافظة، ومركز خدمات مصر، والمركز التكنولوجي بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأعرب الوفد عن سعادتهم مما شاهدوه من نظام وتقنيات تكنولوجية حديثة ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي.