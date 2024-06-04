 شرم الشيخ تستعد لاستضافة الدورة العربية لكرة القدم للصالات في سبتمبر المقبل - بوابة الشروق
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شرم الشيخ تستعد لاستضافة الدورة العربية لكرة القدم للصالات في سبتمبر المقبل

رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 6:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 6:52 م

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