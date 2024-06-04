مقتل طيارين اثنين جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية في تركيا

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أعلن وزير الداخلية التركي، على يرلي كايا، أن طائرة عسكرية تركية تحطمت خلال رحلة تجريبية في وسط الأناضول.

وقال يرلي كايا، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الثلاثاء، إن طيارين اثنين لقيا حتفهما.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة طراز "إس إف-260 دي"، وهو نوع يستخدم عادة لأغراض التدريب.

وأقلعت الطائرة من قاعدة عسكرية في ولاية قيصري، وتحطمت لأسباب لا تزال غير واضحة.

وأظهرت صور تلفزيونية من قناة "سي إن إن تورك" حطاما في حقل يتصاعد منه الدخان.

وذكرت القناة أن الطيارين يتمتعان بالخبرة وكانا يريدان اختبار الطائرة بعد إجراء أعمال صيانة.