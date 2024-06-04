 مقتل طيارين اثنين جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية في تركيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 يونيو 2024 5:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مقتل طيارين اثنين جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية في تركيا

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 5:12 م

أعلن وزير الداخلية التركي، على يرلي كايا، أن طائرة عسكرية تركية تحطمت خلال رحلة تجريبية في وسط الأناضول.

وقال يرلي كايا، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الثلاثاء، إن طيارين اثنين لقيا حتفهما.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة طراز "إس إف-260 دي"، وهو نوع يستخدم عادة لأغراض التدريب.

وأقلعت الطائرة من قاعدة عسكرية في ولاية قيصري، وتحطمت لأسباب لا تزال غير واضحة.

وأظهرت صور تلفزيونية من قناة "سي إن إن تورك" حطاما في حقل يتصاعد منه الدخان.

وذكرت القناة أن الطيارين يتمتعان بالخبرة وكانا يريدان اختبار الطائرة بعد إجراء أعمال صيانة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك