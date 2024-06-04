وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه نصر الله: المقاومة هي أساس الاستقرار والثبات في المنطقة

قال حزب الله اللبناني، إن أمينه العام حسن نصر الله، استقبل اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في ‏إيران بالوكالة الدكتور علي باقري كني، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بيروت.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء، أن «نصر الله جدّد خلال اللقاء تقديم تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير ‏خارجيته الدكتور حسين أمير عبد اللهيان».

وأشار البيان، إلى أن «اللقاء شهد استعراض آخر التطورات ‏السياسية والأمنية في المنطقة، وخصوصًا في جبهتي غزة ولبنان، والحلول المطروحة والاحتمالات ‏القائمة حول تطور الأحداث».

وذكر أن «نصر الله شكر إيران قائدا وحكومة وشعبا، على وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة، وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات ‏والتهديدات».

واستهلَّ كني جولاته الخارجية، بعد تسلم منصبه بزيارة بيروت التي أعلن منها أن العلاقة الوثيقة بين إيران ولبنان «مؤشر رئيسي على الاستقرار في المنطقة»، وأن «المقاومة هي أساس الاستقرار والثبات في المنطقة».

وتطرق كني، إلى الحرب في قطاع غزة، وقال إن إسرائيل «تبحث الآن عن مخرج من غزة وليس بمقدورها إلحاق ضرر بلبنان».

وحط باقري كني في بيروت، في أول زيارة له منذ مقتل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية شمال غربي إيران الشهر الماضي.

والتقى في بيروت مسئولين لبنانيين، في مقدمتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وتأتي هذه الزيارة «بهدف بحث العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في فلسطين»، حسبما أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية.