تراجع جديد في شعبية حزب البديل الألماني في استطلاع للرأي

أظهر استطلاع للرأي أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي تراجعت شعبيته لدى الناخبين مرة أخرى.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، قال 5ر15% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح الحزب في الانتخابات العامة بألمانيا، بتراجع قدره نصف نقطة مئوية عن استطلاع الأسبوع الماضي.

وحل "البديل الألماني" بذلك خلف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حصل في هذا الاستطلاع - كما في الاستطلاع السابق - على نسبة 16%.

وبالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا، فإن القيمة الحالية في استطلاع "إنسا" هي أسوأ قيمة له منذ مارس 2023.

ولا يزال التحالف المسيحي هو القوة الأقوى في الاستطلاع بنسبة 5ر30%. وحصل حزب الخضر على 12%، والحزب الديمقراطي الحر على 5%، بينما حصل "اليسار" على 5ر3%، و"تحالف سارا فاجنكنشت" على 5ر7%.

شمل الاستطلاع 2002 فرد خلال الفترة ما بين 31 مايو و3 يونيو.