حزب الله اللبناني يستهدف لواء إسرائيليا في الجولان السوري بسرب مسيرات

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف لواء حرمون 810 في ثكنة "معاليه غولاني" الإسرائيلية بالجولان السوري المحتل بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضيّة.

وقال "حزب الله" ، في بيان صحفي، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة الناقورة، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضيّة على لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني في الجولان السوري المحتل ‏مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضبّاط وجنود العدو، وحققوا إصابات مؤكدة."‏

وأعلن "حزب الله"، في بيان سابق، أن عناصره استهدفوا ثكنة "راميم " الإسرائيلية ‏بالقذائف المدفعية.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان، واستهدفت دراجة نارية ، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف نحو المنطقة، وهناك معلومات عن وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.