أسامة فيصل يقود البنك الأهلي للفوز على إنبي في كأس الرابطة

أسامة فيصل يقود البنك الأهلي للفوز على إنبي في كأس الرابطةتغلب نادي البنك الأهلي على ضيفه إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على استاد القاهرة جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب البنك الأهلي.

وتمكن نادي البنك الأهلي من التقدم في النتيجة بالدقيقة 30 عن طريق أحمد ياسر ريان، من ركلة جزاء، فيما أدرك أحمد زكي هدف التعادل في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 89، تمكن نادي البنك الأهلي من تسجيل الهدف الثاني، بعد عرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء من أحمد مدبولي، قابلها أسامة فيصل برأسية رائعة في الشباك.

وتُقام مباراة الإياب بين نادي إنبي وفريق البنك الأهلي مساء يوم الأحد القادم، على ملعب بتروسبورت، حيث يتأهل الفائز من مجموع المباراتين لنهائي كأس عاصمة مصر، ويواجه الفائز من سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي.