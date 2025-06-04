الهلال الأحمر يوزع ملابس العيد على أطفال الأسر الفلسطينية والمصرية الأكثر احتياجا

وزع الهلال الأحمر المصري، اليوم، ملابس العيد على الآلاف الأطفال من أبناء الأسر الفلسطينية المٌقيمين في مصر والأسر المصرية الأكثر احتياجًا، وسط أجواء من الفرحة بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار دوره الإنساني لتقديم خدمات الدعم النفسي والإغاثي لأهل غزة.

ونظم الهلال الأحمر المصري، معرض لملابس العيد للأطفال، الذي أقيم بمركز تعبئة وتجهيز المساعدات في المركز العام، وتوافد الأطفال على نغمات «أهلًا يا عيدُ أهلًا»، وغيرها من أغنيات العيد، لاختيار الملابس التي تناسب أذواقهم ومقاستهم.

وشارك متطوعو الهلال الأحمر المصري، في تقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال والمراهقين، وأنشطة ترفيهية لإدخال فرحة العيد على الأطفال المتضررة من أحداث غزة.