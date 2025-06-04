عائلات أسرى إسرائيليين تلتقي كبيرة موظفي البيت الأبيض والمتحدثة باسم الرئاسة للمرة الأولى

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اجتمعت عائلات عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة للمرة الأولى مع كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

كما حضر اللقاء مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفقا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست صباح اليوم الأربعاء عن بيان لمنتدى عائلات الأسرى.

وعبر ويتكوف وويلز وليفيت عن تضامنهم العميق مع العائلات، وأكدوا التزام إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الكامل بالعمل على إطلاق سراح جميع الرهائن البالغ عددهم 58.

كما عبر المسؤولون الثلاثة عن "صدمتهم الشديدة" من الهجوم الذي وقع يوم الأحد الماضي خلال مسيرة التضامن مع الرهائن في ولاية كولورادو الأمريكية، وأدانوا بشدة "هذا العمل الإرهابي".

وقالت ليفيت: "نحن ملتزمون تماما بتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن ونعتقد أن عودتهم ضرورية، ليس فقط لأسباب إنسانية وأخلاقية، بل أيضا كخطوة حاسمة نحو الاستقرار الإقليمي".

وأضافت: "كان للاجتماع بين الرئيس (ترامب مؤخرا) والناجين من الأسر تأثير عميق عليه وعزز من تصميمه على إعادة جميع الرهائن إلى الوطن".