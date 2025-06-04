رئيس كتلة حزب الله بالبرلمان اللبناني: ليس هناك ما يعيق أي تعاون مع الحكومة

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله النائب محمد رعد، إنه لا يوجد ما يعيق أي تعاون مع الحكومة التي نحن جزء منها، معتبراً أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية والشروع في إعادة الاعمار.

وأضاف رعد في تصريح بعد لقاء وفد من الكتلة رئيس الحكومة نواف سلام بعد ظهر اليوم الأربعاء "علينا حكومةً وشعباً وسلطات وقوى سياسية أن نعرف أن أولويتنا في هذه المرحلة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والخروقات التي جاوزت 3500 خرق، ووقف الاغتيالات الموصوفة التي تحدث يومياً في جنوب لبنان والشروع في إعادة الاعمار".

ورداً على سؤال عن بحث موضوع تسليم السلاح "أعلن رعد أن هذا الموضوع لم يبحث بالتفصيل"، مضيفا "الكل مهتمّ بما يحقق الاستقرار وأول مستلزمات الاستقرار هو خروج الاحتلال".

وعن استعداد حزب الله للتعاون في موضوع السلاح قال رعد "إن موضوع السلاح يبحث بطريقة موضوعية تحفظ مصلحة البلد وخيارات أبناء البلد في التصدي لكلّ عدوان إسرائيلي يمكن أن يهدّد أمن البلد".

وأعرب عن الحرص "على التوافق مع رئيس الحكومة ومع كل المكوّنات في هذا البلد ومع كل أقطاب وزارته وحكومته التي تنهض بمسؤولياتها في هذه المرحلة التي نعيش صعوبتها جميعاً".