فيتو أمريكي يُفشل مشروع قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة رغم موافقة باقي الأعضاء الـ14

فشل مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض "الفيتو"، وذلك رغم موافقة باقي الأعضاء الـ14

ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضوا حول هذه القضية منذ نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير 2025.

ويطالب مشروع القرار الجديد، ويُطرح للتصويت الأربعاء عند الساعة 23:00، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبالإفراج غير المشروط عن الأسرى.

كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع.

ويدعو مشروع القرار إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.