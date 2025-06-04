قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن صادرات صناعات الدفاع الإسرائيلية ارتفعت 13% في 2024 لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 15 مليار دولار، وذلك بقيادة أنظمة الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي، وذهب أكثر من نصف الشحنات إلى جيوش أوروبية.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن الصادرات العسكرية زادت بأكثر من المثلين على مدى السنوات الخمس الماضية، لتصل قيمتها إلى ما يقرب من 15 مليار دولار في 2024، وفق وكالة رويترز.

وقالت الوزارة إنّه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، تعمل الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في حالة طوارئ وتنتج الأسلحة على مدار الساعة مع الحفاظ على التصنيع للعملاء الأجانب.

وصرح المدير العام لوزارة الدفاع أمير بارام بأن: «الرقم الجديد غير المسبوق في صادرات الدفاع الإسرائيلية الذي تحقق خلال عام من الحرب يعكس التقدير العالمي المتزايد للقدرات التكنولوجية الإسرائيلية التي أثبتت جدواها».

وأضاف: «كان للأنظمة الإسرائيلية صدى في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي. المزيد من الدول ترغب في حماية مواطنيها باستخدام معدات الدفاع الإسرائيلية».

وأوضحت الوزارة أنّ العقود من أوروبا شهدت نموا كبيرا في العام الماضي، إذ شكلت الصادرات إلى القارة 54% من الإجمالي، ارتفاعا من 36% في 2023. وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية بما يعادل 23% ثم الولايات المتحدة بما يعادل 9%.

وشكلت أنظمة الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي 48% من الصادرات الدفاعية، تلتها المركبات وناقلات الجنود المدرعة بما يعادل 9، ثم الأقمار الصناعية وأنظمة الفضاء والرادار والحرب الإلكترونية والطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران بما يعادل 8% لكل منها.