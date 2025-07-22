أفاد تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) بمقتل شخصين وفقدان عشرة آخرين، في ظل هطول أمطار غزيرة على مدينة جينان بمقاطعة شاندونج الواقعة شرقي الصين.

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، اليوم الثلاثاء، أن منطقة ليوو في جينان، شهدت بين منتصف ليلة أمس الاثنين وحتى الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، حيث بلغ الحد الأقصى للأمطار 364 ملليمترا.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة قرب قريتي شيووزي وزوجيايو، ما أدى إلى تدمير 19 منزلا.

وتتم حاليا عمليات إنقاذ لتحديد مكان المفقودين، كما تتم جهود إغاثة بعد الكارثة بشكل منظم.