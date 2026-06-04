قلق في أمريكا بعد تأكد إصابة حيوان في تكساس بيرقة طفيلية

أكدت وزارة الزراعة الأمريكية مساء أمس الأربعاء اكتشاف آفة (الدودة الحلزونية للعالم الجديد)، وهي ذبابة طفيلية تتغذى على ​الحيوانات ذات الدم الحار وهي حية، وذلك في عجل بولاية ‌تكساس، مما يعرض قطعان الماشية في البلاد لتهديد جديد خطير.

وجرى التأكد من إصابة عجل في لا بريور بتكساس، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 48 كيلومترا ​شمال شرق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويشكل هذا ​ضربة لمربي الماشية في الولايات المتحدة الذين كانوا يتأهبون لتفشي ⁠الدودة الحلزونية محليا مع اتساع الآفة شمالا عبر المكسيك خلال ​العام الماضي.

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وقالت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز إن هذه الحالة، وهي الأولى ​في تكساس منذ عام 1966، هي الإصابة الوحيدة المؤكدة في البلاد.

ومن الممكن أن تؤدي هذه الآفة إلى مزيد من الانخفاض في أعداد قطعان الماشية في الولايات ​المتحدة، التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ 75 عاما. وقد أدى نقص ​الإمدادات بالفعل إلى انخفاض إنتاج لحوم البقر وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية بالنسبة ‌للمستهلكين.

كما ⁠يهدد رصد هذه الحالة صناعة الثروة الحيوانية في تكساس، التي ربما تواجه خسائر اقتصادية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار في حالة انتشار الآفة، ويمثل وفقا للخبراء انتكاسة للجهود الأمريكية التي كلفت ملايين الدولارات لمنع ​دخول الآفة.



والديدان الحلزونية ​هي يرقات ذباب ⁠طفيلي تضع إناثه بيضها في الجروح المفتوحة والأغشية المخاطية لأي حيوان من ذوي الدم الحار. وبمجرد ​أن يفقس البيض، تستخدم المئات من يرقات الديدان الحلزونية ​أفواهها الحادة ⁠للحفر في اللحم الحي، مما يؤدي في النهاية إلى مقتل المضيف إذا لم يتم علاجه. وتنتشر في الغالب من خلال انتقال الحيوانات المصابة.

ويمكن ⁠أن ​تصيب هذه الذبابة البشر والحيوانات الأليفة أيضا، ​لكن الخطر على البشر منخفض وحالات الإصابة بالديدان الحلزونية يكون نادرا وفقا للخبراء. ولا ​تشكل هذه الذبابة أي مشاكل تتعلق بسلامة الأغذية.