محامي زعيم بحركة متمردة في كولومبيا يحاول تأجيل المحاكمة بعد اختفاء موكله

يسعى فريق الدفاع عن خيسوس سانتريتش، أحد قادة حركة متمردة كولومبية سابقة إلى تأجيل مثول موكله أمام المحكمة والمقرر الأسبوع المقبل، بعد اختفائه، وفق ما ذكرته قناة "آر سي إن" اليوم الأربعاء.



وكان سوكسيس هيرنانديز، المعروف باسم خيسوس سانتريتش، محور ملحمة قضائية مرتبطة بمحاولات الولايات المتحدة تسلمه من كولومبيا على خلفية اتهامات بالإتجار بالمخدرات.



ومن المقرر أن يقف عضو الكونجرس الذي يمثل حركة القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك)، والتي تحولت لحزب سياسي، أمام المحكمة العليا يوم الثلاثاء المقبل على خلفية اتهامات بمحاولة تهريب 10 أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.



لكن محاميه إدواردو ماتياس صرح لقناة "آر سي إن" بأنه يسعى إلى تأجيل الجلسة، وأنه سيسعى لدى المحكمة الدستورية لتقرر ما إذا كان يتعين أن تنظر المحكمة العليا القضية أو تنظرها محكمة "الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام".



وتم إنشاء محكمة "الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام" بمقتضى اتفاقية السلام التي تم إبرامها في 2016 للتحقيق في الجرائم المتعلقة بفترة الصراع المسلح الذي دام 52 عامًا بين الحكومة وفارك.



وصار سانتريش في عداد المفقودين بداية الاسبوع الجاري، مما دفع رئيس كولومبيا إيفان دوكي إلى اتهامه بمحاولة "التهرب من العدالة".