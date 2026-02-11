دراسة: 20% من البالغين المستخدمين للإنترنت باليابان استخدموا الذكاء الاصطناعي العام الماضي

أظهرت دراسة حديثة أن حوالي 20% فقط من البالغين الذين يستخدمون الإنترنت في اليابان، استخدموا الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، مما يشير إلى بطء اليابان في تبني تلك التقنية الجديدة بالمقارنة مع دول أخرى.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء، بأن الدراسة القائمة على استطلاع للرأي عبر الإنترنت، أجراه فريق من جامعة تشيبا اليابانية في يناير 2025، كشفت أيضا ولأول مرة وجود "انقسام بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي"، أو تفاوت في معدلات الاستخدام على حسب العمر والجنس والبيئة التي يعيش فيها المرء في البلاد.

وأظهر الاستطلاع، أن 2847 شخصا من أصل 13367 شملهم الاستطلاع، استخدموا تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي" و"كوبايلوت" و"جيميناي" خلال العام الماضي، أي بما يعادل 21.3% من المشاركين.

وفي دراسة حكومية مماثلة أجريت خلال السنة المالية 2024، بلغ معدل استخدام الذكاء الاصطناعي في البلاد 26.7%، وهي نسبة أقل بكثير من 81.2% في الصين، و68.6% في الولايات المتحدة، و59.2% في ألمانيا.