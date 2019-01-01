«المرور» تبدأ تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات

بدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية، أمس، تركيب الملصق الإلكترونى على الزجاج الأمامى للمركبات عند الفحص.

ويتضمن الملصق معلومات دقيقة عن السيارة تتيح للأجهزة الأمنية المعنية حصر أماكن الكثافات والتعامل معها وسرعة استرداد المركبات المبلغة بسرقتها وسداد الرسوم على الطرق سواء المخالفات أو عبور البوابات إلكترونيًا عن طريق رسائل نصية تصل إلى قائد المركبات.

كما واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الأمنية على الطرق السريعة والمحاور، بقيادة مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء عصمت شادى؛ للحد من المخالفات المرورية، وضبط مرتكبيها فى ظل كثافات تشهدها هذه الطرق فى موسم الصيف.

وتم نشر الأقوال الأمنية على امتدادها؛ لرصد الكثافات والأعطال، وسرعة التعامل معها عن طريق سيارات الإغاثة المرورية المجهزة لذلك والمصاحبة للأقوال.

وتمكنت حملات الإدارة العامة للمرور من ضبط 4 آلاف مخالفة متنوعة، من بينها 2000 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وتم ضبط 25 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.