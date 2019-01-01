معهد إيفو: قطاع الصناعة الألماني يلجأ بشكل متزايد لخفض ساعات العمل

أظهر استطلاع أجراه معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد، أن هناك تزايدا في شركات القطاع الصناعي التي تلجأ لتقليص ساعات العمل لديها.

وحسب الاستطلاع الذي نشرت نتيجته اليوم الخميس فإن 3.8 % من شركات الصناعات التحويلية بدأت بالفعل تقليص ساعات أو أيام العمل، في حين تتوقع 8.5 % من الشركات البدء في تقليص وقت العمل، في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، وهي أكبر نسبة للشركات منذ عام 2013، حسب المعهد.

وأرجع البروفيسور تيمو فوميرس هويزر، رئيس قسم توقعات النمو الاقتصادي بالمعهد هذا التوجه إلى ضعف النمو الاقتصادي، وقال إن هذا الضعف "بدأ يترك آثاره على سوق العمل".

ورأى الأستاذ الألماني أن "الاقتصاد الألماني يمر بحالة ركود منذ منتصف العام الماضي"، وقال إن ساعات أو أيام العمل المخفضة تساعد على الاحتفاظ بالعمالة المتخصصة في الأوقات العصيبة.

وعندما تضطر إحدى الشركات لخفض ساعات العمل، بسبب عدم تلقيها طلبيات كافية، على سبيل المثال، فإن وكالة العمل الاتحادية تدفع لعمال الشركة أو موظفيها ما يعرف ببدل العمل غير الكامل، وذلك لتجنب تسريحهم، ولتعويضهم، جزئيا، عن تراجع أجورهم.