شهيدان برصاص مسيرة للاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة

استُشهد فلسطينيان، اليوم الاثنين، برصاص طائرة مسيرة للاحتلال «كواد كوبتر» في محيط مدرسة الفرقان بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدرسة تؤوي نازحين إلى 15 وعدد من الإصابات.

وأضافت المصادر الطبية، أن من بين الشهداء 5 أطفال وعدد من الإصابات، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي للطابق الثاني بمدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال منزلًا في محيط مسجد حماد الحسنات غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونسف جيش الاحتلال عددًا من المنازل في المناطق الشرقية من حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,829 شهيدا، و119,554 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.