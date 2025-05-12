المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف يصل إلى تل أبيب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بوصول مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، صباح اليوم الاثنين، إلى تل أبيب.

وقالت إن ويتكوف، من المقرر أن يلتقي خلال زيارته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكبار المسئولين الإسرائيليين.

ورجحت الهيئة العبرية لقاء المبعوث الأمريكي بالجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، بعد إطلاق سراحه اليوم الاثنين.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أنه تقرر الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

من جهتها، قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية اصطحاب ويتكوف، للإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر إلى قطر مع أفراد من عائلته، بعد إطلاق حركة حماس سراحه، وذلك من أجل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك.

وفي وقت سابق، انتقد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهمها بأنها تطيل أمد الحرب في غزة «بلا هدف».

وقال ويتكوف خلال لقاء جمعه مؤخراً مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، إن الولايات المتحدة «تريد إعادة المحتجزين، لكن إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب»، حسب ما ذكرت القناة «12» العبرية.

وأفادت القناة في تقرير الأحد، نقلاً عن مصادر حضرت الاجتماع، بأن يتكوف قال إنه لا يتفق مع نهج إسرائيل تجاه الحرب في القطاع، معرباً عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين هو الخطوة الصحيحة التالية.