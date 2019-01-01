القبض على قطب مخدرات إيطالي على صلة بالمافيا الصقلية في بوليفيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الخميس، أنه تم اعتقال مهرب مخدرات إيطالي بارز على صلة بالمافيا الصقلية في بوليفيا.

وأُدين باولو لوميا (51 عامًا) بتهمة الاتجار بالمخدرات على المستوى الدولي وقضت محكمة استئناف باليرمو بسجنه لمدة 16 عامًا في أبريل الماضي.

واعتقلته الشرطة الإيطالية والبوليفية في بلدة كوتشابامبا بوسط بوليفيا ، وفقًا لبيان للشرطة الإيطالية.

ووُصف لوميا بأنه "وسيط متخصص" في تجارة الكوكايين والحشيش ، مع صلته بعصابات المخدرات البوليفية والكولومبية وعشائر المافيا الصقلية.

ونقلت وكالة أنسا للأنباء عن مصادر التحقيق الإيطالية قولها إن لوميا هو "واحد من أهم الوسطاء في تهريب المخدرات عالميا".