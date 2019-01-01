وزير الخارجية البولندي: لا يمكن اعتبار أوروبا موحدة بالكامل بدون دول غرب البلقان

صرح وزير الخارجية البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، في حفل افتتاح قمة غرب البلقان التي تعقد في بوزنان، اليوم الخميس، بأنه ليس من الممكن اعتبار أوروبا موحدة بالكامل بدون دول غرب البلقان.

ونقلت وكالة الانباء البولندية عن وزير الخارجية القول: "نرغب في المقام الأول، في زيادة الاستقرار والتنمية في المنطقة، من خلال تعاون أقوى مع دول غرب البلقان".

وأضاف: "نحن مقتنعون بأن تضمين هذه الدول في التيار الرئيسي للتكامل الأوروبي، سيكون مثمرا بالنسبة للاتحاد الأوروبي كله وللقارة بأكملها، لأنه سيوسع مجال القيم المشتركة".

من ناحية أخرى، أعرب نائب وزير الخارجية البولندي، سيمون سينكوفسكي فيل سيك، عن أمله قبيل القمة، في أن يوافق المشاركون على بدء مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة الانباء عن نائب وزير الخارجية القول، إن القمة التي تعقد اليوم الخميس وغدا الجمعة في المدينة الواقعة في غرب بولندا، هي فرصة "لإرسال نبضات إيجابية" إلى دول المنطقة.

ومن بين زعماء الاتحاد الأوروبي الذين سوف يشاركوا في القمة غدا الجمعة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، والرئيس البولندي أندريه دودا.