الخارجية الألمانية تنصح مواطنيها بتأجيل السفر إلى باكستان

بعد الهجمات الهندية على أهداف في باكستان، نصحت وزارة الخارجية الألمانية المواطنين العازمين على السفر جوا إلى باكستان بتأجيل هذه الرحلات.

وفي تحديثها لإرشادات السفر والسلامة، أشارت الخارجية الألمانية إلى أنه ينبغي للمسافرين الاستعلام من شركات الطيران عن حالة رحلاتهم المجدولة.

وكانت باكستان أغلقت مجالها الجوي مؤقتًا بعد الغارات الجوية الهندية التي وقعت ليلًا، إلا أن الإغلاق رُفع بحلول وقت الظهيرة.

وأفادت تحديثات الخارجية الألمانية الخاصة بالسفر والسلامة بأنه حتى بعد انتهاء الإغلاق، فإنه لا تزال هناك العديد من الرحلات الجوية لم يتم تسييرها. حيث ذكرت: "لا يمكن استبعاد فرض مزيد من القيود على السفر داخل البلاد، ومن الممكن أن يتم ذلك بشكل مفاجئ، كما لا يمكن أيضا استبعاد إعادة إغلاق المجال الجوي مرة أخرى."

وبحسب معلومات الوزارة، فإن المطارات في مدن دهرامسالا، وليه، وجامو، وسرينجار، وأمريتسار، مغلقة حاليًا في الهند.

ونصحت الوزارة بعدم السفر إلى مناطق جامو وجيلجيت-بالتستان وكشمير، لافتة إلى أن معبر واجا-أتاري الحدودي بين الهند وباكستان لا يزال مغلقًا، ولم تستبعد الوزارة فرض المزيد من قيود السفر.

ونصحت الوزارة المواطنين الألمان المتواجدين في المنطقة بتسجيل أسمائهم في قائمة الطوارئ التابعة لوزارة الخارجية. ومن المقرر أن يعقد فريق الأزمات التابع للحكومة الألمانية اجتماعا اليوم أيضًا.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعت وزارة الخارجية الهند وباكستان إلى التصرف بمسؤولية في نزاع كشمير. وكتبت الوزارة في منشورها أنه" يجب منع التصعيد وحماية المدنيين".