يستعد الفنان اللبنانى راغب علامة لإحياء حفل افتتاح مهرجان «أم الزين» الدولى بتونس، غدا الجمعة، والذى تستمر فاعلياته حتى 27 يوليو الحالى.

ويوجد راغب علامة حاليا بالقاهرة لوضع اللمسات النهائية على أغنية جديدة باللهجة المصرية، يصدرها خلال الفترة المقبلة، بعد أن حقق كليب أغنية «اللى باعنا خسر دلعنا» الذى طرحه علامة، أخيرا، نجاحا وانتشارا واسعا، حيث تخطى 57 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات ​محمد البوغا​، ألحان ​محمود خيامى​، وتوزيع ​مدحت خميس​، أما الفيديو كليب فتولى إخراجه ​زياد خورى​، الذى قام بتصويره بالعاصمة الأوكرانية «كييف».

وكان علامة استغل جولته الغنائية فى أمريكا الشهر الماضى، وقضى إجازة قصيرة للراحة والاستجمام، خلال رحلة إلى جزر الباهامس، ورحلة لمدينة نيويورك.

يذكر أن جولة راغب علامة فى الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت بحفل فى مدينة ديترويت، 14 يونيو الماضى، والذى شهد احتفالا بعيد ميلاده، فى مفاجأة نظمها القائمون على الحفل، ليشاركه الجمهور بهذه المناسبة، والحفل الثانى كان بمدينة بوسطن 15 يونيو، والثالث فى باهاماس 16 يونيو.

وقدم راغب خلال الحفلات عددا من أشهر أغنياته بين القديم والحديث منها: «اللى باعنا خسر دلعنا، يا غايب تعالى، كل ما اشتاق إليها، أنا اسمى حبيبك، ما بهزرش، شفتك اتلخبطت، يا ريت فيى خبيها»، وغيرها.