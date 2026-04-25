الملك تشارلز الثالث يحتفي بالعلاقات البريطانية الأمريكية رغم التوترات بسبب إيران

يواجه الملك تشارلز الثالث، تحديا عندما سيبدأ زيارة دولة الأسبوع الجاري إلى الولايات المتحدة، كما هو الحال دائما، في الارتقاء إلى مستوى والدته.

وقال دوجلاس برينكلي، وهو مؤرخ رئاسي في جامعة رايس في تكساس لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب): "لا بد أن نفرق دائما بين مسألة حكومة المملكة المتحدة وملوك وملكات بريطانيا، الذين يحاولون دوما الظهور بمظهر إيجابي".

وأضاف: "السياسة ليست ثابتة، رؤساء الوزراء والرؤساء يجيئون ويذهبون، لكن هناك شيء أعمق في العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

ومن المقرر أن يبدأ الملك تشارلز والملكة كاميلا رحلتهما التي تمتد أربعة أيام الاثنين المقبل، حيث سيتناولون الشاي مع الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، ثم يأخذون جولة في خلية نحل البيت الأبيض في إشارة إلى اهتمام الملك بالحفاظ على البيئة.