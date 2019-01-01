الصحة: فحص 89 ألفا بمبادرة دعم صحة المرأة حتى اليوم الرابع للمرحلة الأولى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد المفحوصات في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية والمنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، بلغ 89 ألفًا و287 امرأة منذ انطلاق المبادرة أول يوليو الجاري، وحتى ظهر اليوم الخميس، والتي انطلقت مرحلتها الأولى في 9 محافظات وهي: "بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، دمياط، مرسى مطروح، أسيوط".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن اليوم الرابع للمبادرة الرئاسية شهد إقبالًا كثيفًا من المترددات، وتم فحص 30 ألفًا و877 امرأة في اليوم الرابع للمبادرة ضمن إجمالي ماتم فحصهم، مشيرة إلى ان المبادرة تستهدف فحص 30 مليون امرأة مصرية، لمن هنَّ فوق سن الـ18 عامًا، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلًا عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأضافت أن المرحلة الأولى تستمر على مدار شهري يوليو وأغسطس وتستهدف فحص حوالي 8 ملايين و700 ألف امرأة مصرية، وتبدأ بعدها المرحلة الثانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وتغطي محافظات "القاهرة، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، شمال سيناء و البحر الأحمر"، وتنتهي الحملة بالمرحلة الثالثة وتستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وتغطي محافظات "الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنيا، قنا والوادي الجديد".

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تدريب عدد من الفرق الطبية على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام، موضحة أن إجمالي عدد الفرق الطبية في المرحلة الأولى بلغ 1321 فريقًا ويشمل كل فريق 4 أفراد يتمثل في 2 تمريض وطبيبة ومثقفة صحية، كما تم تحديد عدد 1023 منشأة صحية للمشاركة في المبادرة في محافظات المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق بأماكن المسح أشار بيان الوزارة إلى أنه يمكن معرفة أقرب مركز مسح لمكان الإقامة ومراكز العلاج من خلال إدخال اسم المحافظة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.100millionseha.eg، والذي يتضمن معلومات عن الحملة والتوعية وكيفية إجراء الفحص الذاتي، وأوضح مجاهد أنه تم إطلاق الخط الساخن 15335 للتواصل مع الجمهور، كما أنه يمكن ملء استمارة على الموقع تستقبل المقترحات والشكاوى تتضمن الاسم ورقم الموبايل والمحافظة والمركز، في إطار توفير آليات تواصل سريعة مع السيدات المستهدفات من المبادرة.