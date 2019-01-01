الاستخبارات الإيرانية: جاهزون للحوار مع واشنطن حال رفع العقوبات

أكد وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، اليوم الخميس، أن طهران مستعدة للتفاوض حال ألغت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن علوي قوله" إن هناك شرطين لدى طهران للتفاوض مع الولايات المتحدة، الأول هو رفع جميع العقوبات الأمريكية عن طهران وعودة واشنطن للاتفاق النووي، والثاني يتم بقبول المرشد الأعلى الإيراني بهذه المفاوضات".

وأضاف" إن واشنطن تراجعت عن مهاجمة إيران بعد أن أدركت قوتها العسكرية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يعتقد أن العقوبات ستجعل إيران تركع أمام واشنطن".

وتابع" أكدنا خلال عدة لقاءات بين الاستخبارات الإيرانية واستخبارات دول غربية أخرى، أنه في حال كان هناك أي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران، فإنها لن تقبل بذلك وسترد بقوة".

من جانبه، أكد مجلس الأمن القومي الإيراني عزم طهران على تقليص المزيد من التزاماتها النووية اعتبارا من السابع من الشهر الجاري إن لم يف الأوربيون بالتزاماتهم.