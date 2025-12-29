 إصابة مهند لاشين خلال مباراة مصر مع أنجولا - بوابة الشروق
الإثنين 29 ديسمبر 2025 7:45 م القاهرة
إصابة مهند لاشين خلال مباراة مصر مع أنجولا

الشروق
نشر في: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 7:30 م | آخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 7:30 م

تعرض مهند لاشين، لاعب وسط منتخب مصر، لإصابة خلال مباراة أنجولا المقامة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، مع أنجولا، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وفي الدقيقة 63 أجرى حسام حسن، مدرب منتخب مصر، تبديلا بخروج مهند لاشين، الذي تعرض لإصابة ونزول محمد شحاتة بدلا منه.

يشار إلى أن منتخب مصر كان قد حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي متصدرا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبالتالي يلعب هذه المباراة لتجربة عدد من اللاعبين وهو ما ظهر خلال التشكيل الرسمي.


