أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم السبت، تسجيل 11458 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية فلوريدا، لتحطم بذلك الرقم القياسي الذي سجلته الخميس الماضي.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بالولاية بلغ 190052 حالة مؤكدة، كما وصل عدد الوفيات إلى 3702 حالة، من بينهم 101 حالة وفاة من غير المقيمين بفلوريدا.. حسبما أوردت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني.

يُذكر أنه تم كسر الرقم القياسي عدد الاصابات في اليوم آخر مرة الخميس الماضي، عندما تم الإبلاغ عن أكثر من 10000 حالة جديدة في الولاية.

يُذكر أن ارتفاع عدد الإصابات بشكل متزايد قد أثار مخاوف البعض من تفشي الوباء خلال عطلة نهاية الأسبوع.. وردًا على هذه المخاوف، أعلنت مقاطعة ميامي فرض حظر تجول خلال عطلة الأسبوع.