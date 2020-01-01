بريطانيا تخفف العزل العام وتعيد فتح المطاعم وصالونات الحلاقة

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تأخذ انجلترا اليوم السبت، أكبر خطوات لها حتى الآن نحو استئناف الحياة الطبيعية مع السماح أخيرا للناس باحتساء المشروبات في الحانات والذهاب لمحلات قص الشعر وتناول طعام في المطاعم لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن على الجميع التصرف بمسؤولية والحفاظ على التباعد الاجتماعي لدعم قطاع الأعمال وعدم المجازفة بموجة ثانية من فيروس كورونا.

وذكرت تقارير أن بعض محلات قص الشعر فتحت أبوابها بحلول منتصف الليل في حين سيتم السماح للحانات ببدء العمل اعتبارا من الساعة 0500 بتوقيت جرينتش فيما أطلق عليه ”يوم السبت العظيم“.

وقال جونسون إن رسالته هي ”تمتعوا بالصيف بشكل آمن“ وعدم وقف التقدم الذي تم إحرازه في كبح الجائحة.

وأضاف أن العاملين في الحانات والمطاعم ومحال قص الشعر والمتاجر الأخرى بذلوا جهدا بطوليا للتحضير لاستئناف نشاطهم.

وقال إن ”نجاح هذه الأنشطة وأرزاق من يعتمدون عليها وفي نهاية الأمر القوة الاقتصادية للبلد كلها يعتمد على تصرف كل واحد منا بشكل مسؤول.

وقالت الشرطة إنها مستعدة تماما لإعادة فتح الحانات.

ولكن رواد الحانات قد يجدون الأجواء بالداخل مختلفة إلى حد ما عن المعتاد ليل السبت.

فالأعداد ستكون محدودة ولن يتم السماح لأحد بالوقوف عند المشرب ولن تكون هناك موسيقى حية. وسيتعين أيضا على الزبائن تقدم تفاصيلهم للسماح بتحديد هوياتهم إذا أثبتت الاختبارات بعد ذلك إصابة أحد بفيروس كورونا.

وستفتح معظم الحانات في انجلترا أبوابها كالمعتاد في الساعة الثامنة صباحا يوم السبت.