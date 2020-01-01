رحلات الطيران العالمية تتدفق على الغردقة وشرم الشيخ

من أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزباكستان

أفواج إيطالية إلى مرسى علم ومطروح.. الألمان والإنجليز فى أكتوبر المقبل.. وارتفاع تدريجى للحركة الوافدة بدءًا من سبتمبر





تبدأ كبريات شركات الطيران العالمية الاسبوع المقبل استئناف وتكثيف رحلاتها إلى المقصد السياحى المصرى وتحديدا إلى المدن السياحية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح.

وأعلنت شركات سياحية من دول أوكرانيا وكازاخستان وأوزباكستان تنظيم رحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى. وستكون هذه الرحلات بواقع رحلة أسبوعيا من كل دولة.. كما تصل أفواج سياحية من السوق الإيطالية إلى مرسى علم ومرسى مطروح خلال النصف الثانى من الشهر الحالى. ومن المتوقع أن ترتفع الحركة السياحة إلى مصر نهاية سبتمبر القادم.. خاصة أن السوقين البريطانية والألمانية سوف تعاودان حركتهما إلى السوق المصرية خلال شهر أكتوبر القادم وفقا لما أكده منظمو الرحلات.

ومن المقرر أن تستقبل مدينتى الغردقة وشرم الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة العديد من الوفود السياحية من عدد من الدول منها أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا.

من جانبه اطمأن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على سلامة الاجراءات التى اتخذتها العديد من المنشآت السياحية فى المحافظات الثلاث حيث أجرى جولة على عدد من الفنادق السياحية بالساحل الشمالى وذلك قبل ساعات من استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التى أقرتها الوزارة والإجراءات الوقائية التى تتخذها الفنادق فى ظل قرارالحكومة باستئناف حركة السياحة الوافدة للمحافظات السياحية الساحلية.. واطمأن الوزير خلال الجولة على الإجراءات الوقائية التى تتبعها تلك الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة والممرات الداخلية والممشى الخارجى ومنطقة الشاطئ، للتاكد من الالتزام بضوابط السلامة الصحية والتباعد والتعقيم وغيرها.

وقال علاء عاقل عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية إن الفنادق بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح بدأت فى استقبال السياحية الوافدة من الخارج.. مشيرا إلى أن هناك مجموعات من كل من أوكرانيا وبلجيكا وكازاخستان وبيلاروسيا ستتوافد على مصر خلال أيام وأشار إلى استمرار الأفواج السياحية التى ستتوافد على مصر من أوكرانيا ثم من بلجيكا خلال النصف الأول من الشهر الجارى وكذلك بعض الأفواج من كازاخستان وبيلاروسيا خلال ذات الفترة.. مشيرا إلى ان السياح الألمان قد يبدأون فى التوافد لمصر بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح عاقل ان الفنادق ستستقبل السياح بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية للفندق، منوها إلى ان هناك لجانا مشتركة من وزارة السياحة والآثاروغرفة المنشآت الفندقية ستقوم بالتفتيش الدورى على الفنادق للتأكد من التزامها بجميع الضوابط والاجراءات الاحترازية التى تم وضعها والتى تكفل عدم انتشار فيروس كورونا او انتقاله من نزيل لآخر.

وقال الدكور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن شرم الشيخ سوف تستقبل خلال الايام القليلة القادمة ٦ طائرات شارتر سياحية مباشرة من بيلاروسيا فى عودة قوية للأسواق الأوروبية المتعطشة لزيارة مصرعقب فترة توقف طويلة بسبب تفشى جائحة كورونا.. وأكد أن نسب الاشغالات بالفنادق ستبدأ ضعيفة من كل الأسواق نظرًا للحالة الاقتصادية للدول معربًا عن أمله أن تزداد الحركة مع شهر سبتمبر خاصة وأن شرم الشيخ أسعارها مناسبة بالمقارنة بالأسواق المنافسة ومناسبة لكل الفئات فضلا عن حزمة برامج التحفيز التى منحتها الحكومة سواء فى إلغاء الفيزا ورسوم الطيران وتحفيز الطيران العارض من أجل تشجيع استئناف الحركة فى ظل ما يتميز به المقصد السياحى المصرى.

وأضاف عبداللطيف أن كبرى الشركات البلجيكية قررت استئناف رحلاتها الجوية من بروكسل إلى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى.. مشيرا إلى أن الشركة التابعة لمجموعة «تيوى» العالمية ستسير رحلتين أسبوعيتين من مطار بروكسل إلى الغردقة اعتبارا من 12 يوليو الجارى، وكذا رحلتين أسبوعيتين إلى شرم الشيخ فى الموعد نفسه. وأضاف كما تسير الشركة رحلة أسبوعية إلى مرسى علم اعتبارا من 17 يوليو الجارى وفقا لجدول رحلات الشركة.. مشيرا إلى أن شركات السياحة البلجيكية ستقوم بتسيير أيضا رحلتين أسبوعيتين من مطار أوستند إلى شرم الشيخ والغردقة بدءا من 18 يوليو الجارى.

وقال الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن الطلب على فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح والساحل الشمالى مازال ضعيفا رغم استيفاء جميع الفنادق شهادة الصحة والسلامة المعتمدة من وزارتى السياحة والصحة. وأكد أن الطلب سيرتفع خلال الفترة القادمة خاصة ان هناك اتصالات مكثفة من منظمى الرحلات بالخارج للاستفسار عن أوضاع الفنادق لوضعها ضمن خططهم..

وأضاف أن مرسى مطروح كانت تعتمد على السوق الإيطالية والتى كان يأتى منها أربع طائرات أسبوعيًا من ميلانو.

وأشار نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إلى أن منظمى الرحلات فى الخارج يقومون بالضغط على حكوماتهم للسماح بحركة السفر فى ظل الخسائر الكبيرة التى يتعرضون لها وحتى تتمكن شركات التأمين من تأمين السائح حالة حدوث أية حوادث.. لافتا إلى مجموعة الحوافز التى قامت بها الحكومة المصرية لسرعة استقبال الحركة الوافدة فكان أهمها الغاء التأشيرة السياحية للأجانب وكذلك برنامج تحفيز الطيران العارض وتخفيض رسوم الطيران إلى جانب الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة والصحة داخل كل منشأة فندقية.