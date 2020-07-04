 برايتون يهزم نوريتش سيتي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز - بوابة الشروق
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برايتون يهزم نوريتش سيتي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز

د ب أ
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 3:45 م | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 3:45 م

ضاعف فريق برايتون من محنة مضيفه نوريتش سيتي وتغلب عليه 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين برايتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه لياندرو تروسارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.

ورفع برايتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وهذا الفوز هو الثامن لبرايتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في 12، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية والعشرين لنوريتش مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ست.


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